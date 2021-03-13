Игрок команды G2 Esports по CS:GO Неманья huNter Ковач поделился своими мыслями об уходе французского киберспортсмена Кэнни kennyS Шраба из ростера. По его словам, такое решение было принято, так как это было более верно для будущих достижений коллектива. Об этом Ковач сообщил на Reddit.

Мы и правда очень уважаем kennyS. Однако мы разошлись, потому что так было правильно для команды. При этом он остается удивительно талантливым игроком. Я желаю ему только лучшего. Мы хотим опробовать вариант с новыми ролями. Все будет зависеть от того, как NiKo адаптируется. В целом мы хотим, чтобы это распределение позиций стало нормой для нас.

KennyS был переведён на скамейку запасных 4 марта. До этого киберспортсмен выступал за ростер на протяжении последних четырёх лет.

Ранее инсайдер Гийом neL Канело предложил собрать французский ростер по CS:GO, используя кикнутых киберспортсменов или игроков запаса. Инсайдер порассуждал о составе с NBK, kennyS и Nivera. Об этом он сообщил в твиттере.