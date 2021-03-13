Игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок поделился историей о том, как ему удалось уговорить киберспортсмена Илью lil me alone Ильюка перейти на позицию полная поддержка. Геймер сообщил, что его никто не заставлял это делать и решение было принято по совместному желанию и переговоры были достаточно долгие. Об этом Фоминок поделился в интервью RuHub на Twitch.

Я ему просто привел аргументы, которые он не смог парировать. Я правда считаю, что Илюха— отличная «пятерка». Даже не «пятерка»: мы будем стараться стремиться к тому, чтобы у нас было две «четверки» в играх, чтобы они делили нетворс поровну. Как исполнитель Илюха просто топчик.

Ранее игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок по Dota 2 поделился своими мыслями о причинах присоединения киберспортсмена Бакыта Zayac Эмилжанова к ростеру. По словам капитана, в начальной стадии игры коллектив испытывал проблемы и Эмилжанов может закрыть эту задачу. Об том Фоминок сообщил в комментариях телеграм канала Алексея Magician Слабухина.