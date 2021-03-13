Бывший игрок в CS:GO и нынешний в Valorant из команды 100 Thieves Итан Ethan Анрольд поделился своими мыслями о новой дисциплине и сравнил её с шутером от Valve. По его словам, разработчики Riot Games сделали более свежую игру, когда Valve за последние несколько лет практически ничего не изменяли в ней. Об этом он сообщил в интервью на dotesports.com.

Лично мне CS:GO кажется действительно устаревшей игрой. За последние два года ничего особенного не изменилось. Сейчас все в Valorant кажется мне свежим и интересным. Я очень взволнован, изучая новую игру

Киберспортсмен покинул CS:GO в феврале 2021 года и сразу же перешёл в Valorant.

Ранее игрок команды Astralis по CS:GO Лукас Bubzkji Андерсен высказался об уходе коллеги Итана Ethan Арнольда в шутер от Riot Games Valorant. По словам киберспортсмена, геймеры уходят в эту дисциплину не из-за высоких зарплат, так как в проекте от Valve сцена развита сильнее и оплата выше. Об этом Андерсен сообщил в твиттере, однако спустя некоторое время запись была удалена.