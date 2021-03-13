Комментатор и ведущий по Dota 2 Дмитрий CrystalMay Корчевинин высказался об изменениях в составе команды HellRaisers и уходе Ивана VANSKOR Скорохода из ростера. По его словам, данная замена не сильно изменит общее положение команды, однако цель для HR должен стать выход в верхний дивизион Dota Pro Circuit 2021. Об этом Корчевинин сообщил в твиттере.

По поводу замены @VANSKORdota в @HELLRAISERSgg не думаю что проблема была в нем и что эта замена сильно повлияет на результаты.Но цель должна быть не так сложна для такого ростера (выход в верхний дивизион DPC). А новый состав увидим уже на @epicentergg, там пока все не оч.

HellRaisers

Заур Cooman Шахмурзаев

Никита young G Бочко (стендин)

Роман Resolut1on Фоминок

Бакыт Zayac Эмилжанов (испытательный срок)

Илья lil me alone Ильюк

Ранее игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок поделился историей о том, как ему удалось уговорить киберспортсмена Илью lil me alone Ильюка перейти на позицию полная поддержка. Геймер сообщил, что его никто не заставлял это делать и решение было принято по совместному желанию и переговоры были достаточно долгие. Об этом Фоминок поделился в интервью RuHub на Twitch.