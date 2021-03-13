Комментатор и стример по Dota 2 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов поделился своими мыслями об игре микса Prosti Esli на онлайн-турнире EPIC League третьего сезона. По его словам, ростер выступает достаточно хорошо только из-за выступления керри Никиты Daxak Кузьмина. Об этом комментатор сообщил во время трансляции RuHub на Twitch.

Первый человек, которого из этой команды будут кикать — это Альберт eine Гараев. Все драки начинаются с того, что он выходит вперед, ловит на себя контроль и команда стабильно играет 4v5. Я считаю, что Daxak вообще из этой команды нужно бежать. Этой команде ничего не светит. В этой команде будут замены. Они не имеют никакого будущего в таком составе.

Ранее свободный игрок в Dota 2 Иван VANSKOR Скороход поделился своими мыслями о исключении из ростера. Киберспортсмен раздосадован киком из команды за несколько дней до открытых квалификаций ко второму сезону Dota Pro Circuit. Геймер в твиттере пожелал удачи бывшим тиммейтам.