Игрок команды Evil Genuses Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян рассказал о будущем сезоне DPC для европейского региона и коллектив OG. По словам киберспортсмена, двукратные чемпионы мира обязательно попадут на грядущий Мейджор. Об этом он сообщил на личной трансляции Twitch.

OG отберется на следующий мейджор. Вы были бы удивлены, если бы знали то, что знаю я. Эта команда определенно попадет

Ходят слухи, что из ростера уйдёт мидер Чжэн MidOne Йек Най, которые выступает за состав с 29 января 2020 года, а на его место перейдёт Анатан ana Фам.

Ранее игрок команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс и аналитик организации Иоаннис Fogged Лукас высказались о будущем Мейджоре ONE Esports Singapore Major 2021. По словам капитана команды, он с ждёт грядущих поединков для коллективов из разных регионов. Об этом он сообщил в твиттере.