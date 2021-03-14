Maelstorm про переход Zayac в HellRaisers: Решение взять вторую четвёрку очень странное

Комментатор по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался об изменениях в ростере HellRaisers. По его словам, данный решафл выглядит достаточно необычно, так как ещё один игрок состава будет выступать не на своей прямой роли. Об этом комментатор сообщил в твиттере.

Инсайдер Гийом neL Канело предложил собрать французский ростер по CS:GO, используя кикнутых киберспортсменов или игроков запаса. Инсайдер порассуждал о составе с NBK, kennyS и Nivera. Об этом он сообщил в твиттере.

Игрок команды G2 Esports по CS:GO Неманья huNter Ковач поделился своими мыслями об уходе французского киберспортсмена Кэнни kennyS Шраба из ростера. По его словам, такое решение было принято, так как это было более верно для будущих достижений коллектива. Об этом Ковач сообщил на Reddit.

Игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок поделился историей о том, как ему удалось уговорить киберспортсмена Илью lil me alone Ильюка перейти на позицию полная поддержка. Геймер сообщил, что его никто не заставлял это делать и решение было принято по совместному желанию и переговоры были достаточно долгие. Об этом Фоминок поделился в интервью RuHub на Twitch.

Ethan: Мне CS:GO кажется действительно устаревшей игрой

CrystalMay про замены в HellRaisers: Не думаю, что замена сильно повлияет на результаты

LightTofHeaveN про Prosti Esli: В этой команде уровень показывает только Daxak

Комментатор и стример по Dota 2 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов поделился своими мыслями об игре микса Prosti Esli на онлайн-турнире EPIC League третьего сезона. По его словам, ростер выступает достаточно хорошо только из-за выступления керри Никиты Daxak Кузьмина. Об этом комментатор сообщил во время трансляции RuHub на Twitch.

Iceiceice про OG: Вы удивились бы, узнав то, что знаю я