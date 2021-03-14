Maelstorm про переход Zayac в HellRaisers: Решение взять вторую четвёрку очень странное
Комментатор по Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов высказался об изменениях в ростере HellRaisers. По его словам, данный решафл выглядит достаточно необычно, так как ещё один игрок состава будет выступать не на своей прямой роли. Об этом комментатор сообщил в твиттере.
Игрок команды HellRaisers Роман Resolut1on Фоминок поделился историей о том, как ему удалось уговорить киберспортсмена Илью lil me alone Ильюка перейти на позицию полная поддержка. Геймер сообщил, что его никто не заставлял это делать и решение было принято по совместному желанию и переговоры были достаточно долгие. Об этом Фоминок поделился в интервью RuHub на Twitch.
Ethan: Мне CS:GO кажется действительно устаревшей игрой
CrystalMay про замены в HellRaisers: Не думаю, что замена сильно повлияет на результаты
LightTofHeaveN про Prosti Esli: В этой команде уровень показывает только Daxak
Комментатор и стример по Dota 2 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов поделился своими мыслями об игре микса Prosti Esli на онлайн-турнире EPIC League третьего сезона. По его словам, ростер выступает достаточно хорошо только из-за выступления керри Никиты Daxak Кузьмина. Об этом комментатор сообщил во время трансляции RuHub на Twitch.
Комментарии Развернуть