На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Женский и мужской марафоны преследованием на 30 и 50 км подведут черту под соревнованиями на финальной этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швейцария). Даниил Медведев сыграет в финале теннисного турнира в Марселе. Все самые интересные события 14 марта — в анонсе Nevasport.
Футбол. РПЛ, 22-й тур
• 14.00 Уфа — Рубин (Стадион «Нефтяник», Уфа). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».
• 16.30 Тамбов — Краснодар («Мордовия Арена», Саранск). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».
• 19.00 Локомотив — Сочи («РЖД Арена», Москва). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».
Футбол. Франция, 29-й тур
• 19.05 Монако — Лилль (Стадион «Луи II», Монако). Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2».
Лыжные гонки. Кубок мира
• 10.15 Женщины, гонка преследования, 30 км (Энгадин, Швейцария)
• 12.35 Мужчины, гонка преследования, 50 км (Энгадин, Швейцария)
Биатлон. Кубок мира
• 12.25 Смешанная эстафета (Нове-Место, Чехия). Прямая трансляция на «Матч ТВ».
• 15.45 Одиночная смешанная эстафета (Нове-Место, Чехия). Прямая трансляция на «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России
• 11.00 Мужчины, большой масс-старт, 15 км (Ханты-Мансийск)
• 13.30 Женщины, большой масс-старт, 12 км (Ханты-Мансийск)
Биатлон. Кубок IBU
• 12.00 Смешанная эстафета (Обертиллиах, Австрия)
• 14.30 Смешанная эстафета (Обертиллиах, Австрия)
Теннис. Марсель, финал
• 13.45 Даниил Медведев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция)
Теннис. Дубай, 1/32 финала
• 14.30 Аслан Карацев (Россия) — Егор Герасимов (Беларусь)
Баскетбол. Единая лига ВТБ
• 14.00 Нижний Новгород — Цмоки-Минск (Стадион «Нагорный», Нижний Новгород). Прямая трансляция на «Матч! Игра».
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