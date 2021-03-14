На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоятся смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). Женский и мужской марафоны преследованием на 30 и 50 км подведут черту под соревнованиями на финальной этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине (Швейцария). Даниил Медведев сыграет в финале теннисного турнира в Марселе. Все самые интересные события 14 марта — в анонсе Nevasport.

Футбол. РПЛ, 22-й тур

• 14.00 Уфа — Рубин (Стадион «Нефтяник», Уфа). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».

• 16.30 Тамбов — Краснодар («Мордовия Арена», Саранск). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».

• 19.00 Локомотив — Сочи («РЖД Арена», Москва). Прямая трансляция на «Матч! Премьер».

Футбол. Франция, 29-й тур

• 19.05 Монако — Лилль (Стадион «Луи II», Монако). Прямая трансляция на «Матч! Футбол 2».

Лыжные гонки. Кубок мира

• 10.15 Женщины, гонка преследования, 30 км (Энгадин, Швейцария)

• 12.35 Мужчины, гонка преследования, 50 км (Энгадин, Швейцария)

Биатлон. Кубок мира

• 12.25 Смешанная эстафета (Нове-Место, Чехия). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

• 15.45 Одиночная смешанная эстафета (Нове-Место, Чехия). Прямая трансляция на «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России

• 11.00 Мужчины, большой масс-старт, 15 км (Ханты-Мансийск)

• 13.30 Женщины, большой масс-старт, 12 км (Ханты-Мансийск)

Биатлон. Кубок IBU

• 12.00 Смешанная эстафета (Обертиллиах, Австрия)

• 14.30 Смешанная эстафета (Обертиллиах, Австрия)

Теннис. Марсель, финал

• 13.45 Даниил Медведев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция)

Теннис. Дубай, 1/32 финала

• 14.30 Аслан Карацев (Россия) — Егор Герасимов (Беларусь)

Баскетбол. Единая лига ВТБ

• 14.00 Нижний Новгород — Цмоки-Минск (Стадион «Нагорный», Нижний Новгород). Прямая трансляция на «Матч! Игра».