Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заработал результативную передачу в победном выездном матче НХЛ против «Бостона» — 4:0.

Панарин ассистировал Райану Строму в середине третьего периода, когда гости увеличи преимущество до трех шайб. Россиянин заработал 14-й ассист в сезоне. Всего на его счету стало 19 (5+14) очков в 15 матчах.

Помимо Строма, в составе «Рейнджерс» отличились К’Андре Миллер, Крис Крайдер и заработавший два балла по системе «гол+пас» Павел Бучневич. Голкипер ньюйоркцев Кит Кинкэйд оформил шатаут, парировав 18 бросков в створ ворот.

Для Панарина это была первая игра с 20 февраля после скандального интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова, который обвинил Артемия в избиении девушки в рижском отеле в 2011 году. Панарин попросил клуб предоставить ему отпуск и пропустил девять встреч.