Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездной встрече НХЛ и был признан первой звездой матча против «Филадельфии» — 5:4.

Россиянин поразил цель во втором периоде, реализовав большинство и сделав счет 4:2. По количеству голов за всю историю в НХЛ он с 716 точными выстрелами вплотную подобрался к Филу Эспозито (717). Исполнив четыре броска в створ, Овечкин вышел на второе место в истории лиги по этому показателю (5639), обогнав Яромира Ягра (5637). Возглавляет список всех времен защитник Рэй Бурк — 6209 попадания в створ.

Вратарь «столичных» Илья Самсонов сделал 28 сэйвов и пропустил четыре шайбы. Евгений Кузнецов заработал результативную передачу, когда Даниэль Спронг открывал счет на 5-й минуте матча. Дмитрий Орлов («Вашингтон») и Иван Проворов («Филадельфия») ушли со льда без очков.

Обыграв «Филадельфию», «Вашингтон» праздновал четвертую победу подряд.