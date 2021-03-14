Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс и его соперник из США Белал Мухаммад не смогли определить победителя в главном поединке турнира UFC Fight Night 187 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Бой прервался на 18-й секунде второго раунда после того, как Эдвардс нанес Мухаммаду запрещенный удар раскрытой ладонью, из-за чего его пальцы попали в глаз сопернику, который не смог продолжить схватку. Арбитры признали бой несостоявшимся.

В активе 29-летнего Эдвардса и 32-летнего Мухаммада осталось по 18 побед в 21 боях за карьеру в смешанных единоборствах. Эдвардс не проигрывал с декабря 2015 года, когда уступил Камару Усману единогласным решением судей. На его счету было 8 побед подряд. Мухаммад до встречи с ямайским британцем выигрывали четыре поединка кряду.