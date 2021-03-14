Российские биатлонистки Анастасия Шевченко и Анастасия Гореева привлечены в основной состав национальной сборной для выступления на заключительном этапе Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 19 по 21 марта.

До вызова в главную команду Шевченок и Гореева выступали на Кубке IBU. Об их приезде сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. «Это было запланировано еще после чемпионата мира. Мы имеем право дозаявить двух человек из тех, кто выступает в Кубке IBU, и обе Насти входят там в число лидеров», — рассказал наставник пресс-службе СБР. Он добавил, что сам встретит их в аэропорту Праги.

Шевченко занимает 5-е место в общем зачете, Гореева — 7-е. 13 марта Гореева завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе, серебро досталось еще одной россиянке Анастасии Егоровой. Шевченко финишировала в гонке на пятом месте.

В программе заключительного в сезоне этапа Кубка мира в Эстерсунде значатся мужской и женский спринты, гонки преследования и масс-старты.