Комментатор Дмитрий Губерниев заступился за российских биатлонисток после их неудач на этапе Кубка мира в Нове-Место.

Журналист выразил поддержку спортсменкам, несмотря на провалы в спринте и гонке преследования. В пасьюте 13 марта лучшей среди россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая только 37-й. Ульяна Кайшева заняла 41-е место, Татьяна Акимова — 51-й, Светлана Миронова — 57-й.

По мнению Губерниева, биатлонистки выхолощены физически и морально, им необходим отдых. Комментатор заявил, что готов принять огонь критики на себя. «Хочу поддержать девчонок. Если мы не хотим потерять поколение, то нужно прекратить им писать гадости. Пишите мне по традиции. Потому что я — толстокожий», — приводит комментарий журналист «Матч ТВ».

14 марта на этапе Кубка мира в Нове-Место пройдут смешанная эстафета и сингл-микст. В первой гонке за сборную России побегут Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, во второй — Лариса Куклина и Матвей Елисеев.