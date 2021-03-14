На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) 14 марта состоится смешанная эстафета. Начало — в 12.25 по московскому времени.

Прямую трансляцию гонки с участием 25 команд можно посмотреть здесь:

В сборной России стартовать выпало Ульяне Кайшевой. На втором этапе побежит Ирина Казакевич, которая передаст эстафету Александру Логинову. Финишером будет Эдуард Латыпов. Кайшева отправится на дистанцию с первого ряда под вторым стартовым номером.

В состав норвежской команды вошли Тириль Экхофф, Марте Ульсбю Ройселанд, Тарьей и Йоханнес Бё. За французов выступят Анаи Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Симон Дестье и Кентен Фийон-Майе. За сборную Швеции побегут Эльвира Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.

Позже, в 15.45, состоится сингл-микст.