Ассистент главного тренера «Ахмата» Юрий Нагайцев отреагировал на фол полузащитника Бернарда Бериши на хавбеке «Зенита» Вилмаре Барриосе во время матча 22-го тура РПЛ, в котором петербуржцы добились разгромной победы (4:0).

На 42-й минуте Бериша подкатился под Барриоса, после чего арбитр Виталий Мешков остановил встречу, назначив штрафной удар в сторону ворот грозненского клуба. Ведущий онлайна в твиттере «Зенита» написал, что Бериша срубил Барриоса на правом фланге. Нагайцев прокомментировал это сообщение. «У «Зенита» все так — через жопу. Он его еле коснулся и никуда не прыгал», — написал помощник Андрея Талаева в твиттере.

На перерыв команды ушли с начальными нулями на табло. Во втором тайме «Зенит» отгрузил «Ахмату» четыре безответных мяча. Отличились Вячеслава Караваев (52-я минута), Сердар Азмун (65-я), Артем Дзюба (74-я) и Андрей Мостовой (80-я минута). Благодаря осечке ЦСКА, который проиграл на выезде тульскому «Арсеналу» (1:2), «Зенит» нарастил отрыв от ближайшего преследователя до четырех очков.