Экс-арбитр российской премьер-лиги Игорь Федотов раскритиковал решение судьи матча «Зенит» — «Ахмат» (4:0) Виталия Мешкова назначить пенальти в ворота гостей.

В середине второго тайма Мешков после подсказки VAR обратился к видеоповтору спорного эпизода в штрафной площадке «Ахмата». Игрок хозяев Дмитрий Чистяков упал на газон в борьбе с защитником грозненцев Александром Пуцко. Мешков посчитал, что Пуцко ударил по лицу Чистякова и указал на «точку». Исполнявший пенальти Сердар Азмун сделал счет 2:0. Впоследствии сине-бело-голубые забили еще два безответных гола и добились крупной победы — 4:0.

По мнению Федотова, арбитр встречи допустил грубую ошибку. «Защитник «Ахмата» ничего не делал на пенальти, просто положил ручки на соперника из «Зенита», а тот схватился за лицо. Это не пенальти, а позор», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Ранее наставник «Ахмата» Юрий Нагайцев также обозначил недовольство работой Мешкова.