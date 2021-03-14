Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал работу Михаила Шашилова и Юрия Каминского в сборной России, а также заявил, что с учетом нынешних результатов команде лучше не ехать на Олимпиаду.

В женской гонке преследования на этапе Кубка мира представительницы сборной России выступили неудачно. Лучшей стала Лариса Куклина, финишировавшая 37-й. Ульяна Кайшева заняла 41-е место, Татьяна Акимова — 51-е, Светлана Миронова — 57-е.

По мнению Васильева, дно еще не достигнуто. «Можно всей командой не попасть в гонку преследования — вот это будет настоящее дно. Со старшим тренером Шашиловым есть все шансы достичь этого дна… Шашилов и Каминский — не те люди, которые должны тренировать национальную команду», — сказал эксперт в комментарии «Чемпионату».

Васильев считает, что с такими результатами трудно рассчитывать на олимпийский пьедестал. «Лучше уж вообще не позориться и не ехать на Олимпиаду. Хоть оставим какую-то интригу, что могли, но по каким-то причинам не поехали», — сказал Васильев.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.