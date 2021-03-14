Футбольный клуб «Локомотив» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, произошедшего после матча ЮФЛ-2 с «Чертаново» (2:1), когда несколько футболистов соперника напала на игрока Максима Шнапцева.

В результате нападения Шнапцев получил тяжелые травмы. Директор школы «Локомотива» Алексей Щиголев сообщил, что ведет проверку и изучает детали инцидента совместно с правоохранительными органами, после чего намерен добиваться наказания для нападавших. «Футбол — спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место для боли и травм, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле», — приводит слова Щиголева официальный инстаграм-аккаунт московского клуба.

У избитого Шнапцева врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом.