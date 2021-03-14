В чешском Нове-Место в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону началась смешанная эстафета с участием 25 команд.

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Сборную России в гонке представляют Ульяна Кайшева (первый этап), Ирина Казакевич (второй), Александр Логинов (третий), Эдуард Латыпов (четвертый). На каждом этапе эстафеты спортсмен преодолеет три круга и дважды зайдет на огневые рубежи. Сначала нужно отстрелять на лежке, потом — на стойке. В случае промахов биатлонистам разрешается использовать по три дополнительных патрона на каждой стрельбе. Если дополнительной обоймы не хватит для поражения всех мишеней, участникам предстоит зайти на штрафной круг.

Стартер российской команды Кайшева ушла на дистанцию с первого ряда наряду с Тириль Экхофф (Норвегия) и Ана Шевалье-Буше (Франция).