Российская лыжница Юлия Ступак стала бронзовым призером гонки преследования на 30 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Ступак уходила на дистанцию первой благодаря победе в субботнем масс-старте классикой на 10 км с преимуществом в 8 секунд перед ближайшей преследовательницей. По ходу пасьюта ее обогнали норвежка Хайди Венг и шведка Эбба Андерссон.

Венг разменяла серебро масс-старта на золото гонки преследования, опередив Андерссон на 4,5 секунды. Ступак отстала от лидера на 33,7 секунды. На финишной прямой она опередила американцу Джессику Диггенс.

Еще одна россиянка Татьяна Сорина, стартовавшая 9-й, заняла 6-е место вслед за норвежкой Хеленой Мари Фоссесхольм. Вероника Степанова поднялась с 40-го на 27-е место, Евгения Крупицкая — с 54-го на 36-е. Наталья Непряева опустилась с 25-й на 39-ю позицию, Мария Истомина финишировала следом на 40-й, Христина Мацокина заняла 43-е место.

Позже в Энгадине состоится мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем. Начало — в 12.35 по московскому времени.