Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о языковом барьере между ним и россиянином Александром Большуновым.

Большунов досрочно первенствовал в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона. Однако на чемпионате мира в Оберстдорфе чаще побеждал Клэбо, завоевавший три золотых награды — в личном спринте, командном спринте и мужской эстафете. Большунов выиграл четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и марафоне, а также бронзу в командном спринте.

«Мы не можем общаться друг с другом. Я не знаю русского, а он не говорит по-норвежски. Он также не знает английского», — сказал Клэбо в интервью порталу TV2.no.

Сезон у лыжников завершится 14 марта гонкой преследований у мужчин на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.