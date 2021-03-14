Известный в прошлом хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил удивление поведением отдельных иностранных тренеров, обвиняющих судей в симпатиях к СКА и «Авангарду».

По ходу серий 1/8 финала Кубка Гагарина представители минского «Динамо» и «Автомобилиста» жаловались на необъективное, на их взгляд, судейство в матчах со СКА и «Авангардом» соответственно. И белорусский, и уральский клуб, которые возглавляют канадцы Крэйг Вудкрофт и Билл Питерс, вылетели из розыгрыша, одержав лишь по одной победе в пяти встречах.

Кожевников считает критику со стороны Вудкрофта и Питерса неуместной и предлагает штрафовать за длинный язык. «Как ведут себя иностранцы, приезжая в КХЛ, мне непонятно. Помимо денежного штрафа, нужно ввести дисквалификации тренеров за критику судей», — сказал эксперт в комментарии «Чемпионату».

По мнению Кожевникова, судейского прихвата в плей-офф не было. «Давно пора смириться с тем, что команды уровня СКА и «Авангарда» — клубы с приставкой «топ», располагающие хорошим подбором игроков. Они не нуждаются в помощи судей», — заявил Кожевников.

В четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина СКА сыграет серию до четырех побед с московским «Динамо». «Авангард» померится силами с магнитогорским «Металлургом». Оба противостояния начнутся 18 марта в Санкт-Петербургу и Балашихе соответственно.