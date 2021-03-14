Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе итоговое место в общем зачете Кубка мира-2020/21. Большой Хрустальный глобус достался американке Джессике Диггинс.

По итогам сезона 26-летняя Ступак набрала 1079 баллов, Диггинс — 1347 очков. Третье место заняла шведка Эбба Андерссон — 1011. Россиянки Татьяна Сорина (851) и Наталья Непряева (733) расположились на 5-м и 6-м местах.

В заключительной гонке сезона на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария), состоявшейся 14 марта, Ступак опередила на финише Диггинс и завоевала бронзу. Золото в гонке преследования на 30 км досталось норвежке Хайди Венг, бронза — Эббе Андерссон. Днем ранее Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим ходом.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Ступак выиграла серебро в составе женской эстафетной сборной России.