На финальном в сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Энгадине стартовала мужская гонка преследования на 50 км свободным стилем.

Всего в старт-листе числятся 82 спортсмена. Первым отправился на дистанцию победитель вчерашнего масс-старта на 15 км и лидер общего зачета Александр Большунов. Вторым с отставанием в 18 секунд убежал норвежец Йоханнес Клэбо, третьим в 19 секундах от лидера ушел еще один норвежец Поль Гольберг.

Россиянин Артем Мальцев накануне стал шестым, проиграв победитель 24 секунды. Алексей Червоткин попытается подняться с 10-й позиции. Иван Якимушкин отправился на трассу 25-м (+1.04 проигрыша), Илья Порошкин — 32-м (+1.14), Илья Семиков — 34-м (1.16), Андрей Мельниченко — 64-м (+2.34).