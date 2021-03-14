Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 10 083 новых случая инфицирования COVID-19.

За время пандемии во всех регионах страны проведены более 115,2 миллиона исследований, выявлено 4 390 608 случаев заражения, скончались 92 090 человека. За 13 марта зафиксировано 395 летальных исходов, выздоровели 10 083 пациента. В активной фазе остаются 303 389 больных, — передает портал стопкоронавирус.рф.

Наибольшее количество новых инфицированных за минувшие сутки обнаружено в Москве — 1905. В Санкт-Петербурге выявлено 937 новых заболевших коронавирусом, в Ленинградской области — 131. Количество умерших петербуржцев от ковида за весь период пандемии достигло показателя 11 656.