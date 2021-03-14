Россияне Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли 7-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Золото завоевала команда Норвегии в составе Тириль Экхофф, Марте Ульсбю Ройселанд, Тарьея и Йоханнесе Бё. Победители затратили четыре дополнительных патрона на поражение 40 мишеней и привезли на финише ближайшему преследователю 1 минуту 8,7 секунды. Серебро досталось сборной Италии, бронза — команде Швеции.

Россияне зашли на три штрафных круга, использовали девять дополнительных патронов и отстали от победителя на 3 минуты 4 секунды. Всего стартовали 25 команд, десять из них были сняты с гонки из-за кругового отставания.

Кайшева идеально прошла свой этап, передав эстафету на 2-м месте. Казакевич зашла на штрафной круг и использовала четыре дополнительных патрона. Логинов после идеальной лежки провалился на стойке — два штрафных круга. Латыпов чисто отработал свой первый огневой рубеж, а на втором закрыл мишени семью выстрелами.