Одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) подведет черту под соревновательной программой второго этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Начало гонки — в 15.45 по московскому времени.

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За сборную России заявлены. Каждый из них пробежит по два этапа, на которых по два раза зайдет на стрельбище. Сначала участникам предстоит поразить мишени из положения лежа, затем — из положения стоя. При этом они имеют в распоряжении по три дополнительных патрона на каждом огневом рубеже.

Российская команда отправится на дистанцию под 10-м стартовым номером с четвертого ряда вместе со сборными Швейцарии и Словении. За французов побегут Жюлия Симон и Антонен Гигонна, за норвежцев — Ингрид Тандревольд и Стурла Хольм Легрейд, за шведов — Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон.