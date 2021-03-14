Одиночная смешанная эстафета (сингл-микст) подведет черту под соревновательной программой второго этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Начало гонки — в 15.45 по московскому времени.
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Российская команда отправится на дистанцию под 10-м стартовым номером с четвертого ряда вместе со сборными Швейцарии и Словении. За французов побегут Жюлия Симон и Антонен Гигонна, за норвежцев — Ингрид Тандревольд и Стурла Хольм Легрейд, за шведов — Линн Перссон и Себастьян Самуэльссон.
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