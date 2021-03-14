На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартовала одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Сборную России в гонке представляют Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Всего заявлены 27 команд, фаворитами считаются сборные Франции, Норвегии и Швеции. Каждый из участников пробежит по два этапа и четыре раза зайдет на стрельбище. У всех есть по три дополнительных патрона на случай промахов на одном огневом рубеже.

Ранее в Нове-Место состоялась смешанная эстафета, победу в которой одержала сборная Норвегии в составе Тириль Экхофф, Марте Ульсбю Ройселанд, Тарьея и Йоханнеса Бё. На пьедестал также поднялись сборные Италии и Швеции. Команда России (Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Александр Логинов и Эдуард Латыпов) заняла 7-е место.