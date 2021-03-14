Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев написал в инстаграме имя желаемого соперника в UFC. Им оказался американец Нил Магни.

Магни ответил на вызов Чимаева. «Сначала убедись, что ты обсудил это с папочкой», — написал в комментарии американец.

1 марта Чимаев по прозвищу Волк объявил об уходе из спорта из-за проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Позже президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уговорил бойца продолжить выступления. Недавно Чимаев прилетел в Грозный по приглашению Кадырова для лечения.

В смешанных единоборствах швед не потерпел ни одного поражения. В его активе девять побед. 33-летний Магни одержал 24 победы в 32 поединках. В последнем бою в январе 2021 этого года янки уступил соотечественнику Майклу Кьезе единогласным решением судей.