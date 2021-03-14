Российский биатлонист Александр Логинов не стал общаться с журналистами по окончании смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Как написал Дмитрий Губерниев в инстаграме, Логинов сообщил журналисту «Матч ТВ» Дмитрию Занину, что не может ничего сказать. 29-летний спортсмен не первый раз отказал в общении представителям прессы.

Логинов выступал на третьем этапе эстафеты. Он не справился со стрельбой и зашел на два штрафных круга. Перенявший у него эстафету Эдуард Латыпов финишировал на 7-м месте. Победила сборная Норвегии, серебро завоевали итальянцы, бронзу — шведы.

14 марта в Нове-Место состоится также сингл-микст. За сборную России побегут Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Начало — в 15.45 по московскому времени.