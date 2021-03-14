Российские лыжники остались без медалей в гонке преследования на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Лидер сборной России и общего зачета Кубка мира Александр Большунов занял 6-е место. Он уходил на дистанцию первым как победитель субботнего масс-старта на 15 км, имея 18 секунд преимущества перед ближайшим преследователем в лице Йоханнеса Клэбо. На финише марафона россиянин, получивший желтую карточку по ходу марафона, оказался шестым, отстав от победителя на 17,7 секунды.

Победу одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Серебро завоевал еще один норвежец Ханс Кристер Холунн, отставший от триумфатора на 1,2 секунды. Бронза досталась шведу Йенсу Бурману, который проиграл Крюгеру 3 секунды. Для Бурмана это первый подиум в карьере. Следом финишировал Йоханнес Клэбо.

Иван Якимушкин финишировал 13-м, Алексей Червоткин — 19-м, Артем Мальцев — 27-м, Илья Семиков — 31-м, Евгений Белов — 58-м, Андрей Мельниченко — 59-м.

Ранее у женщин состоялась гонка преследования на 30 км, которую выиграла норвежка Хайди Венг. Россиянка Юлия Ступак финишировала третьей.