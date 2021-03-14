Журналист Василий Уткин отреагировал на инцидент с участием футболиста молодежного состава «Локомотива» Максима Шнапцева, которого был избит после матча с «Чертаново» в ЮФЛ-2.

После нападения со стороны несколько игроков «Чертаново» Шнапцев получил сотрясение мозга и перелом. «Локомотив» выступил с официальным заявлением по поводу произошедшего, пообещав, что нападавшие понесут наказание.

Уткин сравнил историю с избиением Шнапцева с резонансным скандалом, в котором оказались замешаны Александр Кокорин и Павел Мамаев, впоследствии оказавшиеся на скамье подсудимых. «Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение — совершенно группой лиц, которые действовали по сговору», — написал журналист в телеграм-канале. Он предположил, что замешанные в этом деле игроки «Чертаново» могут угодить за решетку: «Это статья, ребятки. Два года вам светит, кого спросите».