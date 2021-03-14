Победитель общего зачета Кубка мира-2020/21 по лыжным гонкам Александр Большунов посетовал на работу лыж во время гонки преследования на 50 км свободным стилем на этапе в Энгадине (Швейцария).

Большунов стартовал первым как победитель масс-старта, но в марафоне не смог сохранить лидерство и в итоге финишировал только 6-м. В тройку призеров попали норвежцы Симен Хегстад Крюгер (золото), Ханс Кристер Холунн (серебро) и швед Йенс Бурман (бронза). Россиянин отстал от лидера на 17,7 секунды.

По словам Большунова, он пытался способствовать отрыву соотечественника Алексея Червоткина, который в итоге занял 19-е место, проиграв Крюгеру 1 минуту 20 секунд. «Когда он пошел в отрыв, я как бы оттормаживал группу, потому что у меня намного хуже катили лыжи. Я дал Лёхе шанс, чтобы он попытался заехать в троечку. Но у него не хватило сил», — сказал теперь уже двукратный обладатель Большого Хрустального глобуса в эфире «Матч ТВ».

Большунов рассказал о сложностях прохождения дистанции. «Лыжи не сработали. На равнинных участках приходилось толкаться в два раза чаще, чем остальным ребятам, чтобы не отставать», — сказал россиянин.