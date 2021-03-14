Сборная России в составе Анастасии Егоровой и Василия Томшина финишировала второй в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Победу в сингл-миксте одержали норвежцы Каролин Эрдаль и Александр Фьельд Андерсен. Россияне на финише отстали на 20 секунд. Бронза досталась команде Франции, отставшей от лидера на 41,4 секунды. Всего финишировали 20 сборных.

Егорова и Томшин поразили все мишени, использовав шесть дополнительных патронов. Это лучший стрелковый результат в гонке. На заключительном этапе Томшин благодаря идеальной стрельбе смог опередить француза Себастьяна Махона, который на последнем огневом рубеже закрыл все мишени восемью выстрелами.

Ранее в Обертиллиахе состоялась смешанная эстафета. Сборная России в составе Натальи Гербуловой, Екатерины Носковой, Семена Сучилова и Антона Бабикова финишировала на 5-м месте позади команд Германии, Норвегии, Чехии и Франции.