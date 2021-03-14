В матче 22-го тура РПЛ «Рубин» в гостях нанес крупное поражение «Уфе» — 3:0. Это третья подряд победа для казанского клуба.

Счет был открыт на 30-й минуте усилиями Дениса Макарова, точный удар которого в прошлом туре принес татарстанцам победу над «Зенитом» (2:1). Закрепил перевес «Рубина» Хвича Кварацхелия на 42-й минуте. На 74-й минуте Илья Самошников забил третий мяч в ворота башкорторстанцев.

После зимнего перерыва команда Леонида Слуцкого идет без потерь, набрав 9 очков из 9 возможных. Ранее она обыграла в гостях «Спартак» (2:0) и одолела в родных стенах «Зенит» (2:1). Набрав 37 баллов, «Рубин» поднялся на 5-е место в таблице. «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е, место с 14 очками.

Сегодня, 14 марта, пройдут еще два матч: «Тамбов» померится силами с «Краснодаром» в Саранске, «Локомотив» встретится дома с «Сочи».

В 23-м туре «Рубин» примет на своем поле «Химки» 19 марта, «Уфа» днем ранее сыграет дома с «Локомотивом».