На этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершился сингл-микст. Победу одержала сборная Швеции, за которую бежали Себастьян Самуэльссон и Линн Перссон.

Шведы использовали семь дополнительных патронов и избежали штрафных кругов. Второе место заняла команда Норвегии, которую представляли Стурла Хольм Лагрейд и Ингрид Тандревольд. Им потребовалось шесть доппатронов. Замкнули тройку лидеров американцы Шон Доэрти и Сьюзен Данкли с семью доппатронами.

В составе сборной России выступили Лариса Куклина и Матвей Елисеев, финишировавшие пятыми. Они допустили пять неточных выстрелов на двоих и справились без штрафных кругов.

Одиночная смешанная эстафета закрывала программу этапа Кубка мира в Нове-Место.