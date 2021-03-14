Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал свою победу в гонке преследования на 50 км свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в Энгадине (Швейцария).

Спортсмен сравнил сегодняшнюю гонку с многодневкой «Тур де Франс» и признался, что никогда не бегал на таком большом открытом пространстве.

«Несмотря на то что трасса была лёгкой, спортсмены уставали из-за сильного ветра. Боялся, что перед финишем меня «съедят» быстрые спринтеры. Хорошо, что я справился и смог удержаться подальше», — приводит слова Крюгера TV2.

Напомним, второе место занял еще один норвежец Ханс Кристер Холунд, замкнул тройку призёров швед Йенс Бурман. Норвежем Йоханнес Клэбо пришел к финишу четвертым, россиянин Александр Большунов — шестым.

Мужская гонка в Энгадине закрывала сезон-2020/21 на Кубке мира. Обладателем большого Хрустального глобуса стал Большунов.