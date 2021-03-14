Капитан молодёжной хоккейной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов получил тяжелую травму в ходе матча с ярославским «Локо». Мама спортсмена Елена сообщила, что его необходимо перевезти в московскую клинику.

«Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия. Клуб, федерация сейчас очень помогают», — рассказала мама спортсмена порталу 76.RU.

Напомним, хоккеист попал в реанимацию после того, как ему в голову попала шайба. Произошедшее попало на видео: спортсмен схватился за голову и упал на лёд, после чего был госпитализирован.

Тимур Файзутдинов начинал этот сезон в качестве капитана молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург». 19-летний защитник провел за «Динамо» почти 200 матчей.