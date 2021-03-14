Титулованные лыжники норвежец Йоханнес Клэбо и швейцарец Дарио Колонья получат приглашения на Югорский марафон, который состоится в Ханты-Мансийске 10 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов соревнований Сергея Крянина.

«У нас еще есть некоторые задумки, сразу после завершения Кубка мира мы будем проводить переговоры с Клэбо и Колоньей. Возможно, у них появится желание приехать к нам, хотя пандемия, конечно, может стать препятствием для участия в Югорском марафоне», — сказал Крянин.

Он подчеркнул, что если лыжники примут приглашения, то организаторы марафона окажут содействие и помогут им прибыть на соревнования.

Напомним, Колонья является четырехкратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира, Клэбо — трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира.