Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов заработал 219,5 тысяч швейцарских франков (197,4 тыс евро) за сезон-2020/21 на Кубке мира. Спортсмен досрочно гарантировал себе большой Хрустальный глобус.

Второе место по сумме призовых занял норвежец Йоханнес Клэбо, заработавший 68,3 тысячи евро. Замкнул тройку лидеров Иван Якимушкин, получивший 51,9 тыс.

В женском зачете больше всех заработала американка Джессика Диггинс, выигравшая большой Хрустальный глобус. Сумма ее призовых составила 141,6 тысячи. На второй строчке расположилась россиянка Юлия Ступак (100,3 тыс), на третьей — шведка Эбба Андерссон (81,9).

Напомним, сборная Норвегии в полном составе пропустила часть Кубка мира из-за опасений заразиться коронавирусом.