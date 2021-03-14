Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В стартовом поединке он оказался сильнее белоруса Егора Герасимова, одержав победу со счетом 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 57 минут. За это время Карацев четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и выиграл четыре гейма на подаче соперника. Герасимов сделал три эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

Во втором круге Карацеву предстоит сыграть британцем Дэниелом Эвансом.

Турнир в Дубае проходит в период с 14 по 20 марта, общий призовой фонд составляет 2 048 855 долларов, из них 149 490 достанутся победителю. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.