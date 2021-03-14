Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира, а также малый глобус за первое место в дистанционном зачете. Трофеи были вручены спортсмену по окончании соревнований в швейцарском Энгадине.

Для Большунова эта победа на Кубке мира стала второй подряд: в прошлом году он также стал обладателем большого Хрустального глобуса, однако из-за пандемии коронавируса получил награду по почте с большой задержкой.

По итогам сезона Александр набрал 1765 очков в генеральной классификации, из них 921 очко — в дистанционных гонках. Второе место в тотале занял еще один россиянин Иван Якимушкин, замкнул первую тройку норвежец Йоханнес Клэбо.