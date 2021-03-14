Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич может покинуть клуб в ближайшее время. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, специалист уже подал в отставку.

«Игнашевич уже просил его отпустить после последней игры, но верха в клубе не приняли отставку тренера», — сказал источник.

Другой источник подтвердил эту информацию и отметил, что после поражения от «Енисея» (0:1) руководство, скорее всего, примет решение об отставке.

Для «Торпедо» это поражение стало третьим подряд: ранее москвичи проиграли «Чайке» и «Оренбургу». Команда Игнашевича не выигрывает уже шесть матчей кряду, последняя победа был одержана еще в ноябре минувшего года.

Игнашевич возглавил «Торпедо» в 2020-м году, до этого он входил в тренерский штаб команды.