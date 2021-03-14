Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выразил сомнение в том, что норвежец Йоханнес Клэбо приедет на его свадьбу.

Большунов и его девушка Анна Жеребятьева планируют сыграть свадьбу 24 апреля. Ранее Александр сообщил, что приглашение Клэбо по-прежнему в силе, несмотря на скандальный инцидент на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Приглашение на свадьбу для Клэбо в силе. Но Йоханнес ответил, что он как раз на 20—30 апреля подписался на шоу. Возможно, что у него не получится приехать. Можно было бы перенести, но не знаю. Посмотрим», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2020/21 Большунов завоевал большой Хрустальный глобус, а также стал лучшим в дистанционном зачете Кубка мира. Клэбо занял третье место в тотале.