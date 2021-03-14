Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о критике судейства. Ранее его ученица Софья Титова заняла второе место на первенстве России среди младшего возраста, проиграв Алисе Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе.

Один из пользователей «Инстаграма» обратил внимание на то, что после каждого старта Плющенко остается недоволен судейством.

«Что ни старт, то претензии к судейству. Зачем стоять на льду с утра до вечера, если можно просто сказать, что во всем виноваты судьи?» – написали пользователь в комментариях.

«Если бы я после Ванкувера промолчал, то стоимость четверных прыжков не была бы поднята и система осталась бы прежней! Был ли тогда смысл прыгать ультра-си и рисковать? Куда бы ушло фигурное катание, в 90-е?» — ответил Евгений.

Экс-спортсмен добавил, что не собирается молчать и тем более имеет право выражать собственное мнение на своей странице. Он подчеркнул, что давно не дилетант в фигурном катании и хорошо знает его правила.