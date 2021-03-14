Российская биатлонистка Ирина Казакевич оценила свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Спортсменка бежала на втором этапе и зашла на штрафной круг.

«Причина круга, наверное, в голове. На тренировках я справляюсь – как показали последние гонки, не справляюсь. Нужно искать причину в себе. Темп был оптимальный, лыжи хорошо работали, на спусках значительно подкатывала», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что хотела бы извиниться перед командой за свое выступление. Она призналась, что всегда хотела пробежать смешанную эстафету, но не смогла воспользоваться предоставленной возможностью.

Напомним, сборная России заняла седьмое место, победу одержала команда Норвегии.