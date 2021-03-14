Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир АТР-250 в Марселе (Франция). В финальном матче он одолел хозяина корта француза Пьера-Юга Эрбера в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут. За это время Медведев 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял три гейма на подаче соперника. Эрбер записал на свой счет десять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал лишь один брейк-пойнт из пяти возможных.

Призовой фонд турнира в Марселе составил более 409 тысяч долларов. Изначально планировалось, что соревнования пройдут в конце февраля, но из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на середину марта.

Для Медведева этот титул стал десятым в одиночном разряде.