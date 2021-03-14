Российский теннисист Даниил Медведев повздорил с судьей в ходе финального матча турнира АТР-250 в Марселе (Франция). Россиянин встречался с Пьером-Югом Эрбером и одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 6:7, 6:4.

Медведев остался недоволен судейством на турнире, где нет системы Hawk-Eye. При счете 1:0 в третьем сете Даниил вступил в перепалку с арбитром Фергюсом Мерфи, утверждая, что мяч не мог попасть корт.

С рефери спортсмен общался по-английски, затем добавил по-русски: «#####, невозможно играть. Ты что – тупой?»

При счете 4:3, 30:30 Даниил снова высказался про возможный аут на подаче француза: «Как можно было не увидеть?»

Напомним, Медведев завоевал десятый трофей в одиночном разряде. Изначально турнир должен был пройти в феврале, но из-за пандемии коронавируса состоялся сейчас.