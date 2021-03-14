Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов поделился эмоциями от получения большого Хрустального глобуса по итогам сезона-2020/21.

«Кубок мира уже хотели упаковать – пришлось его достать и пофотографироваться. Два года подряд Кубок мира не может уехать по ошибке в Россию, будем стараться держать его как можно дольше», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Спортсмен подчеркнул, что ради трофея необходимо на протяжении всего сезона быть вверху протокола и бежать все гонки — не только дистанционные, но и спринтерские.

«Соревнования – это праздник. Когда они есть, надо радоваться и немного быть расслабленным, выступать с радостными эмоциями», – сказал Большунов.

Напомним, Большунов выиграл Кубок мира второй раз подряд: в прошлом году он также стал лучшим в генеральной классификации.