«Монако» на своем поле принимает «Лилль» в матче 29-го тура французской Лиги 1. Игра проходит на стадионе «Луи II» в Фонвьее, стартовый свисток прозвучал в 19:05 по московскому времени.

В составе «Монако» с первых минут на поле появился российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Лекомт, Марипан, Энрике, Дисаси, Агилар, Бадьяшиле, Чуамени, Головин, Фофана, Бен Йеддер, Фолланд.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Стефани Фраппаром. В роли его ассистентов выступают Микаэль Бершебрю и Бенжамен Паже. Резервным рефери назначен Хаким Бен Эль-Хадж.

Напомним, Головин защищает цвета «Монако» с 2018 года, до этого он выступал за московский ЦСКА. Его приобретение обошлось французскому клубу в 30 миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет.